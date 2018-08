Maiori. La corsia della Strada Provinciale chiusa a gennaio per caduta massi diventa un cantiere. Ed il pericolo?

Nel tratto della Strada Provinciale 2a Maiori-Tramonti, in località Ponteprimario, lo scorso 14 gennaio si verificò la caduta di grossi massi dal costone roccioso sovrastante. Per garantire la sicurezza degli automobilisti la Provincia di Salerno impose la chiusura di una delle due corsie che fu evidenziato con l’installazione dei newjersey in calcestruzzo. Il Comune di Maiori aveva emesso un’ordinanza con la quale si ordinava ai proprietari delle aree interessate dal distacco la messa in sicurezza. Nel frattempo il traffico continua a procedere a senso unico alternato ed è regolato da un semaforo. Fin qui tutto bene, perché chiaramente la sicurezza viene prima di tutto. Ma in questi giorni si sta verificando una situazione paradossale. La Provincia di Salerno ha deciso di effettuare in quel tratto stradale i lavori per la nuova condotta di depurazione proveniente da Tramonti e da qualche settimana la corsia chiusa al traffico per pericolo caduta massi diventa un cantiere con la posa in opera di tubi. Un cantiere frequentato dagli operai sia per il deposito di materiali che per la presenza di bagni chimici. Ed il pericolo? Scomparso all’improvviso? Eppure fu la stessa Provincia ad ordinare la chiusura della corsia stradale