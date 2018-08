Maiori, bimbo di un anno perde coscienza: intervento dell’eliambulanza rianimativa pediatrica

Il mese di agosto entra nel vivo ed in Costiera Amalfitana non c’è tregua per la macchina del Pronto Soccorso. Questo inizio pomeriggio a Maiori, c’è stato un intervento dell’eliambulanza rianimativa pediatrica nel Porto Turistico, coadiuvata dalla locale presidio del 118, con medici e personale paramedico che è stato allertato per questo intervento. In questo momento non conosciamo cosa è successo e in che condizioni è il piccolo degente, che è stato sicuramente trasportato al Ruggi di Salerno. Si attendono aggiornamenti.

Aggiornamenti. Il 118 è intervenuto per un bambino di 1 anno che ha perso coscienza, ed è stato necessario il trasporto in eliambulanza poichè nonostante il trattamento il bambino non riprendeva completamente coscienza. Grazie alla preparazione dell’equipe della Croce Rossa, il tutto è stato risolto in tempi tempestivi.