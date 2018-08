Maiori, incidente nella notte turista con auto a noleggio investe donna sul Lungomare

Maiori, Costiera amalfitana . Riceviamo e pubblichiamo “La mamma di un mio amico e’ stata travolta da un turista che ha effettuato una manovra errata con l’auto.. E’ stata trasportata al’ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello per i controlli di routine, un lieve trauma all’anca. L’affitto delle auto agli stranieri che soprattutto nelle nostre zone non sono pratici alla guida dovrebbe essere concesso con maggiore cautela e maggiore attenzione. Stamane a me e’ capitato che andando da Maiori in direzione Salerno sempre uno straniero nelle curve si fermava completamente in mezzo alla strada. Queste persone sono dei pericoli pubblici e per l’incolumità’ dei cittadini costieri che rischiano di essere travolti in quanto spesso e volentieri invadono la corsia altrui non sapendo affrontare le curve ed affittandosi macchinoni che non sanno guidare, o meglio ripeto, nelle nostre zone non sanno bene come si portano.”