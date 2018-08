Maiori è in festa, in attesa del 15 Agosto. Si festeggia Santa Maria a Mare. VIDEO

Proprio oggi sono iniziati in via ufficiale i festeggiamenti di Santa Maria a Mare, ricorrenza patronale che cade il prossimo 15 Agosto. La corona di fiori è stata messa sulla statua della Madonna, detta “Madonna nera”, come punto di riferimento degli abitanti locali, che è posta proprio di fronte al corso principale di Maiori, il Corso Reginna. In esclusiva riportiamo foto e video della folla presente in queste ore a Maiori.