Maiori ed Erchie droga e alcol controlli del by night e sulle spiagge dei carabinieri video

Notte movimentata questa in Costiera amalfitana. Ma gli uomini dell’Arma sono sempre pronti con controlli notturni e diurni, come quello di ieri sera ripreso dal giornalista di Positanonews . Sotto i riflettori sopratutto Maiori nel caos , poi Erchie , dove si parla di sballo, verso Cetara, dove non è più competenza della Compagnia. Insomma grande ed enorme lavoro per la nostra sicurezza e la legalità

I CARABINIERI della Stazione di Maiori, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Amalfi, nelle scorse giornate, hanno incrementato e concentrato i controlli sia serali che diurni nella frazione di Erchie.

Nel corso delle serate organizzate in spiaggia, i militari hanno effettuato posti di controllo con l’ ausilio dell’ etilometro sottoponendo all’accertamento diversi giovani.

Sono state ritirate due patenti ad altrettanti giovani per il superamento del limite alcolemico, ed è stato denunciato un ragazzo classe 1998 di Cicciano (Na) per guida sotto l’effetto di stupefacenti e detenzione abusiva di oggetti ad offendere.

All’atto del controllo a bordo del suo scooter, manifestando i sintomi dell’assunzione di droga, è stato sottoposto agli accertamenti presso il P.S. di Castiglione, risultando positivo.

Inoltre, a bordo deteneva 5 gr di hashish ed uno sfollagente, senza giustificato motivo.

In spiaggia invece, i militari in borghese sia di giorno che di notte, hanno fermato e segnalato alla prefettura 7 giovanissimo trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale.

Cercheremo di aggiornarvi in questa intensa settimana di ferragosto .

