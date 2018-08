Maiori, aggressione del pittbull o protezione alla carrozzella? Ecco come sono andate le cose

Maiori, Costiera amalfitana. Va di moda parlare di aggressione dei pittbull, cani che fanno in genere impressione e che vanno sicuramente tenuti al guinzaglio e con la museruola, ma non sempre le cose stanno come si dipingono. Mercoledì sera si è parlato di aggressione con ferite al volto e necessità forse di plastica facciale , dopo una aggressione sul lungomare. Le cose starebbero in maniera leggermente diversa , in quanto in cane stava proteggendo la carrozzella del proprio padrone e ha fatto tipo da difesa all’avvicinamento dell’amico alla stessa.