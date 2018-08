Macchinista della Cumana ferma il treno ed affronta un gruppo di bulli impugnando due estintori

Su un treno della Ferrovia Cumana partito questo mattina alle 10,40 dalla stazione di Montesanto c’era un nutrito gruppi di giovani di circa 25-27 anni che viaggiavano senza il regolare biglietto, disturbando anche gli altri viaggiatori con musica ad alto volume, grida e rocamboleschi salti all’interno del vagone. Al momento della partenza il capotreno li invita a mantenere un atteggiamento civile per non creare disturbo, ma come tutta risposta viene deriso dal gruppetto di ragazzi che continuano imperterriti nei loro comportamenti, arrivando persino ad aggredire verbalmente il capotreno. Per evitare ulteriori problemi il macchinista ha bloccato il mezzo alla stazione di Corso Vittorio Emanuele ed è sceso in aiuto del capotreno affrontando il gruppo di maleducati impugnando due estintori. Nel frattempo il capotreno ha allertato la Polizia che è intervenuta sul posto riuscendo a riportare la calma. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi. Purtroppo, però, episodi del genere non sono unici e molto spesso degenerano in risse che mettono a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e del personale di bordo. Indubbiamente si ripropone in modo urgente la necessità di una maggiore presenza di controlli all’interno dei mezzi di trasporto.