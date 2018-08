Lutto nel mondo della Danza. E’ morto Lindsay Kemp , è stato a Positano al Premio Danza Massine e con Zeffirelli – Uno dei grandi della Storia coreutica, che ha rivoluzionato questo mondo, come tanti, fra cui Massine e Nureyev, è stato nella perla della Costiera amalfitana. Una perdita che ci riguarda da vicino, visto che tutti i grandi danzatori sono stati nel nostro paese a pochi giorni dal prestigioso Positano Premia la Danza Leonide Massine per cui la redazione di Positanonews esprime il cordoglio per la scomparsa di un grande.

Il grande coreografo, mimo e danzatore inglese Lindsay Kemp si è spento la scorsa notte nella sua casa in centro a Livorno. Aveva 80 anni. Nella sua estate italiana, Kemp stava allestendo un laboratorio performativo per il teatro sociale di Como che avrebbe dovuto presentare a settembre.

Lindsay Kemp era nato a Cheshire il 3 maggio del 1938. Dopo gli anni in accademia navale, dalla quale fu espulso per aver interpretato una Salomè ricoperto solo di carta igienica (“E la ragione dell’espulsione fu lo spreco di carta!”), e gli studi d’arte al Bradford College con il pittore David Hockney, La sua parabola artistica conobbe la sua rampa di lancio nello spirito degli anni Sessanta, quando formò la sua compagnia di danza e attrasse l’attenzione internazionale con una performance al Festival di Edimburgo nel ’68.

Lo spettacolo si intitolava Flowers. “Lo produssi con 500 sterline ricevute in eredità da una zia e da lì per 25 anni ho girato tutto il mondo, sempre attaccato per oscenità” raccontò a Milano nel suo discorso di ringraziamento per il riconoscimento dell’Accademia di Belle Arti di Brera che gli conferiva un diploma honoris causa.

A rendere Lindsay Kemp celebre presso il grande pubblico, oltre i confini della danza contemporanea, fu invece la celebre collaborazione con David Bowie in versione Ziggy Stardust, per il quale si esibì durante i celebri concerti al Rainbow Theatre nell’agosto del 1972. La sua arte come mimo influenzò l’immaginario popolare con spettacoli come Nijinsky, Mr Punch e Onnagata. La sua immagine più iconica resta probabilmente la personale rendition della mashera di Pierrot.

Ora Kemp danzerà nel cielo con i Grandi che ha conosciuto sulle note di Bowie

Foto Lorena Coppola

