Lutto per Agostino Sicignano imprenditore dei Monti Lattari ha gestito per un paio d’anni il ristorante casale del gusto a Meta di Sorrento. Una persona molto attiva che ha combattuto quanto ha potuto da diverso tempo e purtroppo, incredibilmente per noi, che siamo rimasti impietriti, non ce l’ha fatta. Facciamo le nostre condoglianze alle figlie che lo hanno sempre circondato di affetto.