Praiano, Costiera amalfitana. Bella, bellissima, luci, fuochi, candele e lumini, dall’intuizione di Gennaro Amendola continua la manifestazione in onore di San Domenico nella cittadina della Costa d’ Amalfi. Ma i dubbi, sollevati dal Movimento Cinque Stelle all’amministrazione Giovanni Di Martino, per una giusta sensibilità sulla sicurezza per un evento che vede migliaia di persone accorrere da ogni dove della provincia di Salerno e Napoli in Campania, anche dopo i recenti fatti di Torino, dove in un assembramento in piazza finirono massacrati tifosi della Juventus, che ha imposto normative molto più rigide di prima. Senza parlare della strozzatura di Via Masa. Ora c’è anche il rischio che alcuni eventi saltino per allerta meteo, ma 111 mila euro , almeno quelli dichiarati dalla delibera, che potrebbero aumentare qualora i costi lievitassero per vari imprevisti, non sono troppi con tanti problemi che ha Praiano? E poi perchè non sono riusciti a prenderli dalla Regione Campania o altri enti, come fa la Fondazione Ravello, vista la rilevanza dell’evento e hanno preso, come rilevato dal Movimento Cinque Stelle, i soldi dalle tasche dei praianesi, cioè dalla cassa comunale rimpinguita dalla tassa di soggiorno? Non si potevano sistemare strade o problemi vari? Che turismo porta un evento del genere ad agosto quando il turismo ci sta e pure troppo? Misteri della Fede..

Foto Raffaele Scala