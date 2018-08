Luigi di Maio a Capri a cena tra i selfie

Luigi di Maio avrebbe voluto forse passare inosservato e invece appena sbarcato a Capri tutti l’hanno riconosciuto. Camicia bianca, vestito sportivo, si è concesso qualche ora di svago con alcuni amici. Da lì ha prenotato un tavolo per otto persone al ristorante Verginiello, una trattoria vicina via Roma, accolto da Veridiana e Nino. Prima ha fatto una passeggiata in via Camerelle, poi dritto al ristorante nella sala senza vista mare.

Di Maio ha atteso il suo turno e si è fatto poi consigliare alcune prelibatezze dal proprietario del locale. Così prima hanno mangiato un po’ di pizza, poi un fritto, pasta e fagioli con le cozze, il tutto accompagnato da prosecco e vino bianco. A Capri era atteso Salvini, ma forse arriverà oggi o domani.