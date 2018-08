Lotta alla droga: sequestrata dalla Guardia di Finanza a Salerno una piantagione “indoor” di canapa indiana, circa venti piante. Sequestrata anche una pistola con munizionamento

07/08/2018 – Le Fiamme Gialle di Salerno hanno denunciato L.A., un giovane di Angri (SA), per aver allestito un impianto “indoor” per la coltivazione della marijuana. Nello scantinato, il giovane angrese aveva approntato un laboratorio botanico, dotato di impianti professionali di climatizzazione ed illuminazione, per la coltivazione della marijuana attraverso l’irraggiamento solare artificiale, con lampade a raggi ultravioletti, utili ad intensificare lo sviluppo delle piante, per realizzare più cicli di coltivazione nell’anno. Le piante rinvenute, in tutto una ventina, già presentavano infiorescenze ed emanavano il forte e penetrante odore tipico della canapa indiana.Nel corso della perquisizione, i Finanzieri della Compagnia di Nocera Inferiore hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro anche una pistola calibro 9 con il relativo munizionamento, illegalmente detenuta. Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, il responsabile è stato denunciato a piede libero.

