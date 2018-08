Lo stilista Stefano Gabbana innamorato della statua di Santa Maria a Mare di Maiori

Per il terzo anno consecutivo il noto stilista Stefano Gabbana, nel giorno dell’Assunta, ha postato su Instagram un post con la foto della statua di Santa Maria a Mare di Maiori, aggiungendo semplicemente le parole “15 agosto Assunzione della Vergine Maria”. Lo stilista ha così confermato di apprezzare la bellezza della statua maiorese e dei suoi paramenti sacri. Indubbiamente ai cittadini di Maiori non può che far piacere una dimostrazione di interesse del genere per quella che è considerata una delle icone sacre più belle della costiera amalfitana. E chi, meglio di uno stilista del suo livello, si intende di bellezza e di stile? E poi è noto l’amore che Stefano Gabbana nutre per la Campania ed in particolare per la costiera amalfitana, per Napoli e per l’isola di Capri. Proprio nel 2016, infatti, lo stilista immortalò la propria collezione primavera-estate nello scenario di Amalfi e Positano.