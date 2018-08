L’Italia nel pallone di secondo amalfitano

Leggo in rete numerosi post e commenti di critiche alla nuova piattaforma DAZN per la qualità del servizio e delle immagini.

Purtroppo la colpa non è della neonata piattaforma spillasoldi, ma molto semplicemente di quello che da anni viene definito DIGITAL DIVIDE. Anche l’uso dell’inglese nel definire il fenomeno, ha contribuito a confondere le idee a tanti.

Molto semplicemente nel nostro paese esistono, anche per internet, e quindi per tutti i servizi ad esso collegati, DUE ITALIE: quella delle città e dei grandi agglomerati economici; e quella dei piccoli comuni, della montagna, dei territori senza aziende e industrie.

Risultato? DAZN distribuisce un prodotto qualitativamente buono, almeno quanto tutti gli altri prodotti televisivi in circolazione, purtroppo lo fa attraverso la rete internet, per cui, dove la rete passa attraverso fibra ottica o ponti radio potenti, il segnale è eccellente e vedere la partita è gradevole; dove internet arriva attraverso il vecchio filo di rame o una “falsa” larga banda, vedere la partita diventa un’operazione ad alto rischio per il fegato e per il sistema nervoso.

Per essere più semplici, immaginate di avere un’ottima acqua potabile da distribuire in tutta Italia (DAZN), nelle case di città ci arrivate con un tubo da pompieri, nelle case di paese ci arrivate con la cannuccia delle bibite e diventa difficile finanche bere (navigare per siti con molte foto e video), figuriamoci farsi la doccia (vedere la partita del Napoli su DAZN).

Quello che deve far riflettere, cari amici che mi leggete, è il fenomeno abituale e ricorrente per il quale in Italia le cose le scopriamo solo quando ci toccano da vicino. In questo caso nessuno ha protestato quando da casa propria da anni non si riesce a navigare e a fruire dei tanti servizi telematici che la rete ci offre, la protesta è scoppiata quando ci hanno privato del PALLONE.

Vi ricordate ancora che la Costiera Amalfitana non è servita dal segnale RAI? Peccato che la nazionale Italiana non gioca tutte le settimane, forse la protesta sarebbe stata più vibrata.

Buon pallone a tutti.