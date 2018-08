Lino Banfi e il motivo della sua assenza in tv: ecco il dramma che sta vivendo

– Da più di un anno Lino Banfi ha messo da parte gli impegni lavorativi per stare accanto alla moglie Lucia, la madre dei suoi due figli, la donna con cui condivide la propria vita da 60 anni: difficile immaginare per tanti di noi cosa stia passando il noto attore, ma fa piacere sapere che ora arrivano alcune buone notizie. È lo stesso Nonno Libero, infatti, a raccontare a Nuovo cos’è successo alla moglie e perché vuole starle sempre accanto: “Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico. Adesso, grazie soprattutto all’affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio”.

