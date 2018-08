Lido Positano vandalizzato nella notte di San Lorenzo

Il sovraffollamento a Positano sta diventando un grosso problema, specie con Ferragosto alle porte. Orde di turisti e villeggianti occupano le spiagge in ogni momento della giornata, ma quello che è accaduto nella notte di San Lorenzo ha dell’incredibile. Questa mattina gli addetti alla spiaggia del Lido Positano, hanno trovato uno spettacolo indecoroso, con bottiglie e cartoni di pizza sparsi sulla sabbia e l’arenile, ma non finisce qui. Come si può vedere nel, i lettini sono stati spostati e alcuni ombrelloni sono stati trovati chiusi, divelti o addirittura con le aste spezzate. Nella notte delle stelle, qualcuno è caduto nell’inciviltà.