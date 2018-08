Liceo Marone di Meta apertura il 10 settembre. Per la SITA non ci sono punti abbonamento a Positano

Positanonews Scuola. Cerchiamo di dare informazioni utili ai nostri lettori a Positano , Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Al Liceo Marone di Meta di Sorrento l’apertura è prevista per il 10 settembre e già è tutto organizzato per il funzionamento . Martedì tutte le notizie aggiornate sul sito del Marone . Problema principale per molti è l’abbonamento per la SITA, lo si può fare ad Amalfi, Sorrento, Sant’Agata di Massa Lubrense, ma non più a Positano. Per Positano e Praiano si ripresenta il problema della corsa della SITA, ci fu l’interessamento di Longobardi consigliere della Regione Campania, perchè aumentarono gli studenti che da Positano andavano in Penisola, ma l’aumento quest’anno è ancora maggiore.

