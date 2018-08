L’ex calciatore Ryan Giggs in vacanza a Ravello con la nuova fidanzata dopo il recente divorzio

L’ex calciatore Ryan Giggs, centrocampista fra i più famosi del Manchester United ed attuale commissario tecnico del Galles, si sta godendo una vacanza a Ravello, presso il “Belmond Hotel Caruso”, in compagnia dell’attuale compagna Kate Greville. Ryan Giggs ha da pochi mesi divorziato dalla moglie Stacey Cooke dopo aver messo in crisi il loro matrimonio per colpa dei suo continui tradimenti. Il divorzio può considerarsi senza ombra di dubbio multimilionario; infatti l’ex calciatore ha perso metà del proprio patrimonio, pari a circa 40 milioni di sterline, 50 milioni dei nostri euro.

Ma tutto questo non ha minato la sua voglia di divertirsi ed eccolo quindi in costiera amalfitana, più rilassato e sorridente che mai con la sua nuova fidanzata che, secondo indiscrezioni, sarebbe proprio la causa del divorzio. La coppia in questi giorni è stata vista spesso passeggiare per le strade di Ravello, per la gioia dei tifosi che non hanno perso l’occasione per scattare una foto con il proprio beniamino.