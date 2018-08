L’ex calciatore e modello Fabio Ferrara in vacanza in costiera amalfitana

Siamo nel pieno dell’estate e siamo anche nel pieno della caccia ai Vip, più o meno famosi, che decidono di trascorrere qualche ora o qualche giorno in costiera amalfitana. Questa volta parliamo Fabio Ferrara, il 27enne modello casertano ed ex calciatore divenuto famoso grazie alla partecipazione come corteggiatore al programma “Uomini e Donne” di Maria De Filippi. Il bel modello proprio ieri ha postato su Instagram una foto su una barca con alle spalle il panorama costiera amalfitana, commentando con la frase: “Last hour in paradise”.