Lemon Point a Nocelle di Positano , la miglior granita di limone della Costiera. Parola di Fulvia Girardi. Quando qualità e cortesia sono volani di crescita positiva del turismo e dell’ospitalità. Così la guida Fulvia Girardi, che opera in tutta Italia, è rimasta colpita dalla granita del Lemon Point al termine del Sentiero degli Dei da Agerola , dove è imperdibile , facendosi una piccola rampa di una trentina di scalini , una sosta breve nella piazzetta prospiciente la Chiesa , con sottostante piccolo cimitero monumentale, dove si può godere di un panorama meraviglioso sulla Costiera amalfitana. Da qui si possono scendere anche le suggestive scalinate che portano direttamente alla Strada Statale e , volendo, anche alla spiaggia di Arienzo, molto prima dell’autobus che bisogna attendere sulla strada rotabile. Ad accogliere i viandanti Maria Luisa De Simone, fra l’altro amante della natura e degli animali, che con la sua simpatia e affabilità ha colpito non poco la guida che oltre alla costa d’ Amalfi gira tutto il mondo. Fra l’altro la recensione è stata scritta in più lingue, dall’inglese al francese. Complimenti

At last, after 8 month, I go back to @lemon_point in Nocelle.

Here you can find:

– the best granita in Amalfi Coast;

– the best lemons and oranges in Amalfi Coast;

– the best reception in Amalfi Coast; so… in definity HERE JUST THE BEST IN AMALFI COAST!

Thank you soo much guys for your fantastic service!! 🤗🌈👍

Alla fine, dopo 8 mesi, torno al @lemon_point a Nocelle.

Qui puoi trovare:

– la migliore granita della Costiera Amalfitana;

– i migliori limoni e arance della Costiera Amalfitana;

– la migliore accoglienza in Costiera Amalfitana; quindi … in definitiva QUI IL MEGLIO DELLA COSTIERA AMALFITANA!

Grazie mille ragazzi per il vostro fantastico servizio !! 🤗🌈👍

Enfin, après 8 mois, je retourne à @lemon_point à Nocelle.

Ici vous pouvez trouver:

– le meilleur granité de la Côte Amalfitaine;

– les meilleurs citrons et oranges de la Côte Amalfitaine;

– la meilleure réception sur la Côte Amalfitaine;

Donc … dans la définition ICI JUSTE LE MEILLEUR DE LA CÔTE D’AMALFI!

Merci beaucoup pour votre service fantastique !! 🤗🌈👍

