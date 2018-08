Le gole della strage sotto sequestro: quattro sindaci nel mirino dei pm

CIVITA – Scatta il sequestro probatorio dell’area del torrente Raganello, che ricade nel Comune di Civita. E già oggi potrebbe essere notificato un avviso di garanzia a quattro sindaci del Pollino. Nel mirino anche le associazioni che organizzano le escursioni e le attività non autorizzate dal Parco. «Stiamo valutando una serie di emergenze. Siamo ancora alle fasi iniziali dell’inchiesta, ma l’indagine prosegue e abbiamo acquisito anche nuovi documenti da vari enti», in primis nel municipio sul Pollino. Il procuratore della Repubblica di Castrovillari, Eugenio Facciolla, è al lavoro per capire se gli amministratori locali (e non solo) avrebbero potuto e dovuto fare qualcosa per evitare la tragedia, e accertare eventuali responsabilità. Il provvedimento di sequestro ieri sera è stato notificato al primo cittadino di Civita Alessandro Tocci e ai suoi colleghi di tre Comuni San Lorenzo Bellizzi, Cerchiara e Francavilla Marittima sul cui territorio ricade il percorso del torrente.

SERAFINA MORELLI IL MATTINO