Lauro (AV). Castello Lancellotti. Lumina in Castro, 2018.

Articolo di Maurizio Vitiello – Lumina in Castro, 2018.

L’Associazione culturale ricreativa “Pro Lauro” presenta la nuova edizione di “Lumina in Castro”, la rievocazione storica nel Castello Lancellotti di Lauro (AV).

Si potranno seguire i personaggi all’interno delle stanze, illuminate di notte, tra le storie raccontate dal vivo da Principi e guerrieri, dame e popolani, percorrendo la vita di un tempo, nel lontano mondo del Medioevo.

Ecco il programma:

Venerdì 24 Agosto 2018

Ore 19.00, Corteo Storico con la partecipazione di associazioni rievocative esterne

Ore 20.30, Inizio spettacoli nel Primo Cortile del Castello Lancellotti – Tamburini Castel Lauri

– Compagnia d’Arme la Rosa e la Spada – Giullar Jocoso e Dama della Luna (ingresso gratuito)

Ore 20.30, Inizio rievocazione storica itinerante nel Secondo Cortile a cura de “Il Demiurgo” con danze a cura di “Eterea danze storiche” (ingresso 5 euro)

Ore 20:30 apertura Gastronomia a cura di I.P.S.S.E.O.A. Marzano di Nola in Piazza Castello

Ore 20.30, apertura Stand Espositivi ed Artisti di Strada in Via Salita Castello (ingresso gratuito)

Sabato 25 e domenica 26 Agosto 2018

Ore 20.30, Inizio spettacoli nel Primo Cortile del Castello Lancellotti – Tamburini Castel Lauri

– Compagnia d’Arme la Rosa e la Spada – Giullar Jocoso e Dama della Luna (ingresso gratuito)

Ore 20.30, Inizio rievocazione storica itinerante nel Secondo Cortile a cura de “Il Demiurgo” con danze a cura di “Eterea danze storiche” (ingresso 5 euro)

Ore 20:30 apertura Gastronomia a cura di I.P.S.S.E.O.A. Marzano di Nola in Piazza Castello

Ore 20.30, apertura Stand Espositivi ed Artisti di Strada in Via Salita Castello (ingresso gratuito)

Info:

3274574630

info@prolauro.it

Piazza Castello – Lauro – AV

Da seguire.

Maurizio Vitiello