L’attrice Genevieve McCarthy a Positano

Tanti vip in Costiera Amalfitana, oggi tocca all’attrice australiana Genevieve, che poche ore fa, ha postato la foto che la ritraeva sulla spiaggia di Positano.

Genevieve, ormai trasferitasi a Londra da tanti anni, ha iniziato la sua carriera all’età di 9 anni nel teatro musicale, prima di dedicarsi alla televisione all’età di 16 anni nella serie televisiva per bambini Parallax, seguita dallo Sleepover Club.

Dopo essersi laureata in giurisprudenza, Genevieve si è trasferita da Perth a Londra nel 2014 per allenarsi alla Royal Academy of Music.