Lasciava il figlio dai genitori per pedinare la ex: a processo per stalking

CASTEL SAN GIORGIO. Lasciava il figlio presso la casa dei genitori per andare a pedinare la ex. Il motivo era la gelosia. Ora finisce a processo per maltrattamenti e stalking un 53enne di Nocera Inferiore, sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento e a giudizio dopo il rito immediato chiesto dalla procura. I fatti si svolsero a Castel San Giorgio, sin dal novembre dello scorso anno. Con condotte reiterate e pedinamenti, l’uomo avrebbe prima minacciato più volte la ex al telefono, oltraggiandola in ogni modo. Il 9 marzo di quest’anno, dopo aver lasciato il figlio nella casa dei genitori, a San Marzano, pedinò la vittima fino ad un bar, a Mercato San Severino, nascondendosi in un parcheggio. Fu l’intervento dei carabinieri ad evitare il peggio.

Ma l’imputato non si fermò li: passò dall’attendere delle ore sotto casa della donna, urlandole minacce di ogni tipo, a minacciare persino una sua collega di lavoro, chiedendole informazioni sulla vita privata della ex compagna. Ma l’episodio maggiormente drammatico si registrò il 16 maggio, quando dopo aver riaccompagnato il figlio di 7 anni a casa, l’uomo si introdusse nel giardino di casa, inveendo di nuovo contro la donna. Che fu colpita alla nuca con un pugno. Episodi del genere si registrarono anche nei giorni successivi, con la gelosia dell’uomo a fare da sfondo ai suoi atteggiamenti intimidatori. Ora il processo, dopo una serie di denunce presentate dalla parte offesa a comporre il quadro probatorio attuale.

NICOLA SORRENTINO IL MATTINO