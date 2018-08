L’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense sostiene i giovani imprenditori con un finanziamento

L’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense, su iniziativa del consigliere delegato alle politiche giovanili Marco Mosca, finanzia un progetto volto ad aiutare i giovani residenti a Massa Lubrense, che hanno avviato o desiderano avviare una nuova impresa. L’aiuto consiste in un contributo a fondo perduto di 1.000 euro fino ad una massimo di 2.500 euro. A poter ricevere il beneficio saranno le imprese costituite o composte per il 75% da giovani under 36 residenti a Massa Lubrense, con una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 ottobre 2018. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo 31 ottobre utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet o acquisibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive e lo Sportello Informagiovani del Comune di Massa Lubrense. Il contributo di 1.000 euro verrà erogato fino ad un massimo di 24 domande. Se le domande pervenute dovessero essere di meno il contributo potrà salire a 2500 euro. Le sovvenzioni verranno erogate in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 50 giorni dalla comunicazione di ammissione della domanda. Il provvedimento è stato elaborato con il fattivo contributo tecnico del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive Rosario Acone. L’iniziativa ha la finalità di sostenere i giovani che hanno scelto di restare a Massa Lubrense investire le proprie risorse sul territorio.