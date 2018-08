LA SALERNITANA PRENDE DI TACCHIO, CONTRATTO DI TRE ANNI

Pucino rinnova fino al 2021. Ore decisive per Djuric e Jallow Mentre tutti aspettano Jallow e Djuric arriva Francesco Di Tacchio. La Salernitana ha ingaggiato il centrocampista classe ’90, appena svincolatosi dall’Avellino. Per lui contratto di tre anni. Di Tacchio è un centrocampista centrale dalla presenza fisica importante, bravo soprattutto ad interrompere le azioni avversarie. È l’elemento che voleva Colantuono davanti alla difesa per dare equilibri alla squadra in mezzo al campo. Nell’ultima stagione Di Tacchio ha disputato 20 presenze con l’Avellino in serie B. In precedenza ha giocato, sempre…