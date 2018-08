La pioggia non ferma il Positano Teatro Festival: in scena Magic People Show

Che la pioggia non avrebbe nemmeno lontanamente intimorito il direttore artistico del Positano Teatro Festival Gerardo D’Andrea, ne eravamo certi, ma come lui stesso ha fatto notare poco prima della presentazione dello spettacolo, anche il pubblico si è presentato più che puntuale e numeroso anche stasera.

Sul palco i quattro attori e autori dello spettacolo (consociuti anche per le loro interpretazioni televisive e cinematografiche) hanno regalato una nuova versione a dieci anni da quando Giuseppe Montesano in Magic People Show (2007) chiamava in scena il suddito televisivo, il consumatore globale, l’uomo medio assoluto, lo schiavo della pubblicità, e poi i risanatori dell’economia nazionale, i venditori di spiagge, i venditori di aria da respirare, i venditori e i compratori di anime.

Una rivisitazione che fa leva su un’ idea scenica straordinaria: quella di recitare su un tavolino da salotto, gomito a gomito come sardine in una scatola mentale, ricreando la sensazione della mancanza di spazio interiore del condominio coatto.

E poi, attinta alle radici stesse del teatro popolare napoletano e ai Maestri della Farsa, la trovata del travestimento: solo quattro attori si trasformavano e si moltiplicavano, con pochissimi trucchi, in maschi e femmine e bambini, in una folla di personaggi, in una sorta di avanspettacolo postmoderno.

“Quello che volevamo era restituire il senso di nevrotico sovraffollamento del condominio globale, il pullulare comico di personaggi messi a cuocere in una stessa pentola a pressione demenziale, le vite non più protette dall’intimità dell’at home ma sempre sotto l’occhio di tutti, e con un ritmo che voleva sposare i Simpson e Aristofane, Eduardo e Woody Allen, i Soprano e la Commedia dell’Arte, Quevedo e l’Avanspettacolo, Totò e Godot.”

Magic people Show parla di come stiamo diventando servi del mediatico e del denaro, ma si rifiuta di usare le categorie della politica; parla di come la politica abbia invaso le anime, ma non la nomina mai; parla di come la cara e amata vita quotidiana, sia modificata e deformata dallo strapotere dell’Economia, ma senza scrivere trattati asserviti alle ideologie vecchie e nuove.”