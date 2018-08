“La perla” di Vico Equense

Pescheria “La Perla” di Giuseppe Castellano e C. S.n.c., sita in Vico Equense, a via San Ciro 47/59 (per contatti, tel. 081 8798300).

Ciò che rende prezioso ed unico il servizio è dare il meglio su pesci, crostacei e frutti di mare garantendone la freschezza e nel pieno rispetto della normativa vigente in quanto alla corretta conservazione degli stessi e di questi tempi avere tali garanzie non è roba da poco!

La già nota pescheria vi attende e sicuramente avrete modo di gustarne le specialità, tanta bontà a prezzi più che accessibili, cosa più unica che rara ,roba da …”Perla ” appunto!

E per chi il pesce fresco desidera gustarlo in sede…c’è La Pescheria La conchiglia, a Vico Equense in via Raffaele Bosco233, località Sant’Andrea, tel. 081 879 9802: una pescheria che al sabato e alla domenica sera, in estate, diventa anche ristorante, con tavoli in cortile, atmosfera libera e informale e pesce squisito: mangiare in pescheria, un’esperienza da provare, tra gusto e salute…