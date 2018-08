La modella Leonie Hanne a Positano con Brunella la moda amata dalle blogger

Ormai la meta di molti vip e modelle la Costiera Amalfitana, perla di essa è proprio Positano, dove la spiaggia grande è diventata una delle spiagge più fotografate dei social network.

Questa volta a far visita in costiera è la famosa modella blogger Leonie Hanne, 30enne, per pubblicizzare la nota marca Dior con alcuni shooting fotografici su una delle più belle piscine di Positano.

La modella, si è recata ad acquistare anche lei dalla Bottega di Brunella, ormai marchio internazionale, raffinato ed elegante