La Modella australiana di yamamay Natasha Oakley a Positano con gli abiti della Bottega di Brunella

Positano: Pizzicata Natasha Oakley, influencer e modella australiana del noto marchio di biancheria intima Yamamay, in spiaggia a Positano in posa con i bellissimi abiti della Bottega di Brunella.

Lei, 28enne, di Bronte Australia, fa impazzire il web e i social network con i suoi scatti fotografici in tutto il mondo, adesso a Positano per dei shooting fotografici e per trascorrere dei giorni di vacanza.