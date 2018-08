La «guerra» per l’Arco naturale di Capri, il sindaco: via le scritte

CAPRI – Rimozione ad horas dei cartelli e delle iscrizioni «proprietà privata» dal belvedere dell’Arco Naturale. Lo prescrive l’ordinanza che è stata affissa ieri mattina all’albo pretorio del Comune di Capri. Il sindaco Gianni De Martino lo aveva detto già martedì che avrebbe messo in campo tutte le iniziative attivando gli uffici del Comune e dando incarico ai legali «per garantire l’uso pubblico sia del belvedere dell’Arco Naturale che del viottolo e del sentiero di accesso a Tamborio ed alle Grotte del Fieno». Un impegno che ieri si è tramutato in un atto pubblico ufficiale siglato dal responsabile del settore dei lavori pubblici Vincenzo Matassa dopo il sopralluogo e l’ampia relazione del tecnico comunale Mario Cacciapuoti che ha confermato quanto denunciato dal presidente di Capri Excellence Renato Esposito: sulla pavimentazione del belvedere una scritta e sulla ringhiera l’apposizione di un cartello per rivendicare la proprietà «privata» del sito. Proprietà di chi? La firma non c’è, ma per il Comune è chiaro che gli autori del gesto sono i proprietari della casetta adiacente alla via Vicinale, da tempo impegnati in questa particolare contesa. Secondo i tecnici comunali, tuttavia, costoro «non hanno mai esibito alcun titolo di proprietà da cui risulta chiaramente il possesso del territorio in questione» ma «si rifanno semplicemente ad una presunta titolarità derivata da documenti catastali che ai fatti, alla valutazione di oggi, non costituisce nessun titolo della reale proprietà».

