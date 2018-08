La dieta che fa impazzire le donne

La dieta senza zuccheri non è molto semplice da mettere in pratica, ma può far dimagrire di qualche chilo in una settimana. Non è adatta a chi soffre di diabete ed alle donne in gravidanza. Si consiglia di consultare il medico prima di iniziarla. Di seguito il menu da seguire.

Dieta senza zuccheri, il menu consigliato – Lunedì: a colazione caffè o tè senza zucchero, fette biscottate integrali e latte parzialmente scremato. A metà mattinata una mela come spuntino. A pranzo, un piatto di pasta integrale con le zucchine, un’insalata di pomodori e un kiwi. A merenda, uno yogurt bianco. A cena, filetto di tacchino con i pinoli e spinaci, pane integrale. Martedì: a colazione caffè o tè senza zucchero, fette biscottate integrali e latte parzialmente scremato. Frutta secca per lo spuntino. A pranzo, orata al forno e patate lesse, pane integrale. A merenda, uno yogurt bianco. A cena, riso integrale con lo zafferano, crema di piselli e frutta di stagione. Mercoledì: a colazione caffè o tè senza zucchero, fette biscottate integrali e latte parzialmente scremato. Per lo spuntino una spremuta d’arancia. A pranzo, pasta integrale con vongole e prezzemolo, un’insalata di rucola e tofu, una mela. A merenda, uno yogurt bianco. A cena, petto di pollo alla piastra, fagioli cannellini lessi e pane integrale. Giovedì: a colazione caffè o tè senza zucchero, fette biscottate integrali e latte parzialmente scremato. Per lo spuntino un frullato di fragole. A pranzo, baccalà al vapore, verdure grigliate e pane integrale. A merenda, uno yogurt bianco. A cena, una zuppa di legumi, insalata di songino e una mela.