La cuoca internazionale Lidia Bastianich tra la Costiera Amalfitana Sorrentina e Pompei

La cuoca internazionale Lidia Bastianich, mamma del famoso Joe Bastianich, il giudice del noto programma televisivo “MasterChef”. Al Fancy Food di New York, la famosa fiera dedita all’arte culinaria che si può tranquillamente definire la più importante al mondo, Lidia, ha promesso, mesi fa, di venire in costiera Amalfitana e penisola sorrentina, e come promesso, la chef è approdata qui in Costiera.

La prima tappa è stata Marina del Cantone a Massa Lubrense, dove la chef non ha resistito al richiamo della pasta alla Nerano,assaporata proprio nel locale nativo di questo piatto-simbolo il ristorante “Maria Grazia”.

Lidia, si è spostata poi in costiera Amalfitana, dove è rimasta squisitamente sorpresa dalle alici marinate, antipasto tradizionale di Amalfi e dintorni, oltre che dai limoni, il simbolo proprio delle nostre terre.

Ultima tappa del tour, ma non meno importante, è stato proprio Pompei e gli scavi a bordo di una Cinquecento d’epoca.