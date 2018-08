La costiera amalfitana conquista Milik, qui a Positano e con lui anche Simone Verdi

Positano, Costiera amalfitana . Si stanno concedendo una vacanza romantica tra passeggiate e tramonti sul mare. Il calciatore polacco e la bellissima fidanzata Arek Milik e Jessica Ziółek, in vacanza in queste ore tra Amalfi e Positano dopo Ravello nelle perle della costiera.

Non è la prima fuga d’amore qui per l’attaccante del Napoli: la Costiera Amalfitana e Positano in particolare, sono mete molto ambito dai calciatori. I giocatori del Napoli, vista anche la posizione geografica, riescono a raggiungerla abbastanza agevolmente per godere delle sue bellezze e ne sono tutti innamorati.

Oltre Milik ancheSimone Verdi e la fidanzata Laura Della Villa