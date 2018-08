LA CAPITANERIA DI PORTO E LA SICUREZZA IN MARE- CAMPAGNA DEL BOLLINO BLU

E’ in corso la campagna di distribuzione dei bollini blu, coordinata dalla Guardia Costiera di Salerno nell’intero territorio di giurisdizione, compreso tra lo specchio acqueo tra Positano e Sapri.

Tale attività, effettuata dagli uomini in divisa comandati dal Capitano di Vascello Giuseppe Menna, è volta a razionalizzare gli accertamenti sulle unità da diporto effettuati da tutte leForze di Polizia operanti in mare, evitando che il diportista sia oggetto di ripetuti e medesimi accertamenti,in modo da offrire al cittadino la possibilità di poter intraprendere una navigazione più agevole. Questo obiettivo, voluto dal legislatore ed oggetto di apposita direttiva ministeriale, si realizza mediante la consegna di un bollino di colore blu al diportista, all’esito di un controllo senza violazioniin materia di sicurezza della navigazione, da applicare al mezzo navale di appartenenza.

La corrente stagione estiva è stata connotata da una generale tendenza ad un colloquio costruttivo fra il personale della Guardia Costiera e l’utente, con il quale si è potuto interloquire non solo in relazione alla materia del diporto ma anche di ambiente, pesca e sicurezza in genere. Tale positivo riscontro è stato registrato, altresì, presso i circoli nautici e le realtà portuali presenti sul territorio, che hanno interessato il personale della Guardia Costiera per incontri dedicati al fine di distribuire i bollini blu.