Kevin Garnett, l’ex NBA in vacanza a Positano

Positano nei giorni scorsi ha avuto l’onore di ospitare un altro “gigante” della pallacanestro statunitense. Stiamo parlando di Kevin Garnett, l’ex cestista di Minnesota Timberwolves, Boston Celtic e Brooklyn Nets, che vanta ben 21 stagioni nella NBA. Tanti campioni ed ex della NBA sono giunti quest’estate nella Città Romantica, da LeBron James a Michael Jordan, da Pau Gasol passando per Towns e Livingston.

Lo storico numero 5 dei Celtic non è passato inosservato dall’alto dei suoi 2 metri e 11, ma tra le strade del paese verticale, si concesso ben volentieri per qualche foto con i fan. “The Big Ticket” ha chiuso la carriera nel 2016 con i Minnesota all’età di 40 anni, con la stessa squadra che l’ha lanciato tra i professionisti nel 1995: la sua bacheca trofei è di tutto rispetto con un titolo NBA nel 2008 con i Celtic, un MVP (Most Valuable Player, ndr) regular season nel 2004 e ben 15 partecipazioni agli All Stars Games. Una leggenda vivente del grande basket americano.