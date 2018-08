Juve stabia- Mezavilla trattando lo scambio con la Reggina dove andrebbe Zibert Il brasiliano

Castellammare di Stabia: Perché le Vespe stanno intavolando con la Reggina uno scambio di giocatori con Zibert diretto in Calabria e a Castellammare,invece, si profila il clamoroso ritorno di Mezavilla. Una trattativa iniziata qualche giorno fa e che potrebbe andare in porto visto che sia Juve Stabia che Reggina ne godrebbero vantaggio. L’operazione La Juve Stabia deve sistemare Urban Zibert che da quando è iniziato il ritiro non è mai stato nei piani dell’allenatore Caserta e della società. Per il centrocampista sloveno, in questi due mesi, non sono arrivate richieste tali da far pensare a una sua cessione.

La situazione è cambiata in questi giorni con il ritorno di fiamma della Reggina, che ha già preso Sandomenico dalle Vespe. La società calabrese ha interesse a prendere Urban Zibert ma per portarlo in maglia amaranto ha bisogno di recuperare un posto nella lista degli over. L’operazione potrebbe essere chiusa con la partenza di Adriano Mezavilla, che la Reggina sta cercando di vendere. Per il brasiliano si era parlato anche di un interessamento dell’Avellino ma Mezavilla era poco propenso a scendere di categoria.

Il regolamento della serie C, infatti, precisa che un calciatore che ha giocato per quattro o più stagioni nella stessa società, non è da considerarsi un calciatore over e può essere tesserato senza problemi. In questo modo il brasiliano andrebbe a completare il centrocampo della Juve Stabia in termini di esperienza senza contare anche che Mezavilla è sempre stato un giocatore di carisma anche nello spogliatoio. Quella che poteva sembrare inizialmente una suggestione di mercato potrebbe, sui titoli di coda, diventare un’operazione nostalgia. Senza dimenticare che Adriano Mezavilla conosce benissimo Fabio Caserta visto che i due sono stati compagni di squadra alla Juve Stabia per tanti anni.