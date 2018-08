Un Angelo di Victoria’s Secret sceglie Capri e le due Costiere per le proprie vacanze. Stiamo parlando di Josephine Skriver, supermodella per il marchio di lingerie femminile più famosi al mondo. La bellissima modella danese, ha offerto scatti incredibili, tra la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, ritornando in Campania per il proprio relax. La 25enne è stata avvistata a Sorrento, dove ha “posato” sulla panchina maiolicata in piazza della Vittoria, con un abitino scuro e scollato con sopra stampati fiori e limoni. Il viaggio dalla città del Tasso è proseguito poi alla volta della Grotta Azzurra di Capri e poi al fiordo di Furore, dove la Skriver in tutto il suo splendore non è passata inosservata con i suoi bikini. La modella sui social gode di una grande popolarità: sono infatti cinque milioni i follower di Josephine su Instagram. La modella, nata tramite procreazione assistita in vitro da padre gay e madre lesbica, ha sempre sostenuto con determinazione le proprie battaglie, a sostegno dei diritti della comunità lbgtq.