Jennifer Lopez a Positano scatenata al Music on the Rocks. La perla della Costiera come Hollywood

Ancora una anteprima di Positanonews, che in quanto a Vip fra i giornali locali in Italia quest’anno non ha concorrenti. Fra Costa d’ Amalfi, Sorrento, Capri , Nerano e sopratutto la veramente nostra Positano.

L’ultima ce la siamo conservata all’una di notte quando gli altri dormono, così avremo un pò di tempo prima che, come al solito, ci copino e riprendano la notizia.

Jennifer Lopez è a Positano , dopo aver cenato da Chez Black , ora balla scatenata e divertita al Music on the Rocks. La perla della Costiera amalfitana come Hollywood, un anno indimenticabile questo. Il migliore della storia da sempre almeno per l’attrattiva verso i Vip…

Proprio di recente La popstar newyorchese di origini portoricane Jennifer Lopez ha firmato un contratto per interpretare la protagonista nel film “Hustlers at Scores”, lungometraggio basato sull’omonima inchiesta di Jessica Pressler pubblicata nel 2015 da The Cut incentrata su un gruppo di spogliarelliste della Grande Mela che misero a punto uno schema per derubare i loro clienti, composti per la quasi totalità da ricchi – e laidi – broker di Wall Street: il lungometraggio sarà diretto da Lorene Scafaria, attrice e regista già nota per essersi seduta dietro la macchina da presa per “Cercasi amore per la fine del mondo” del 2012 e “The Meddler” del 2016. Al momento non è stata resa nota una possibile data di distribuzione.

A dopo , se avete la pazienza, altri particolari…