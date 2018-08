Jennifer Lopez ancora qui, sfugge ai paparazzi a Positano per un bagno a Remmese, poi va in piazzetta a Capri . Dopo l’anteprima di Positanonews pensavamo che la grandissima attrice coccolata da Chez Black e al Music lunedì scorso dirottava su altri lidi. Letteralmente inseguita dai paparazzi per mare a bordo del suo Yacht, è riuscita a scappare con un tender laterale per farsi un bagno a Remmese, la spiaggia con l’omonimo ristorante sul mare al di sotto del super lussuoso albergo a cinque stelle dei Capilongo Hotel Le Agavi, ha puntato sulla spiaggetta con gli scogli dell’amore, un angolo che solo i positanesi conoscono dove portano le turiste più belle , a pochi passi da Fornillo.

Ci sarebbe da scriverne , doveva andare a un matrimonio o si doveva sposare lei a Ravello? Fatto sta che oltre Amalfi non è mai andata e in Costiera amalfitana si è fermata a Positano.

Ora J.Lo a Capri. La più influente attrice ispanica d’America, tra le più importanti cantautrici del pop latino commerciale, ha fatto letteralmente impazzire la folla di giovani fan a Capri. La sexy star è in vacanza a Capri dopo aver fatto rotta prima in Costiera a Positano insieme al compagno Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball statunitense, uno dei migliori slugger di sempre che ha militato nei New York Yankees fino al 2016, anche lui di origini portoricane. La coppia è approdata a Capri martedì sera sul porto Turistico scendendo da un mega Yacht proveniente dalla Costiera. Subito tappa in Piazzetta da cui è partito lo shopping tour di Jlo e A-Rod, seguito da una folla di fan in delirio che ha accompagnato come un corteo la coppia, scortata da diversi bodyguard e skipper. Ma la popolarità al tempo dei social è in grado di mobilitare le masse, così anche a Capri si assiste ultimamente all’assalto dei fan. Il tour caprese di J.Lo è iniziato proprio all’uscita dal taxi davanti allo store di Fiore su via Roma dove la coppia si è fermata prima a provare i cappelli Borsalino e poi le creazioni artigianali di Valeria Fiore fatte tutti con motivi che evocano i luoghi iconici dell’isola ed i suoi colori. Seconda tappa in Piazzetta alla gioielleria La Perla dove la star di Hollywood si è soffermata anche per selfie e saluti alla folla. Subito dopo il tour è proseguito per i dedali del centro tra via le Botteghe e Fuorlovado per soffermarsi a lungo nello store di Isaia dove anche A-Rod ha fatto i suoi acquisti griffati made in Italy, nello pieno stile sartoriale napoletano doc del noto brand. Prima di soffermarsi per la cena da Aurora, un ultima tappa nella boutique Valentino in via Camerelle.