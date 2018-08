Italo-americano di origini abruzzesi si fa tatuare la Madonna di Positano per grazia ricevuta

In questo giorno in cui si festeggia la Madonna Assunta di Positano ci fa piacere riportare una storia che fa comprendere quanto la nostra Mamma Celeste sia amata non solo dai positanesi. Sono sempre tantissimi i turisti che, durante il soggiorno a Positano, amano entrare nella Chiesa Madre. Molti si soffermano semplicemente alle bellezze architettoniche, ma sono anche tanti quelli che, devoti alla Madonna, si inginocchiano davanti alla Statua dell’Assunta per affidarle le proprie preghiere e le proprie suppliche. E’ questo è stato proprio quello che è probabilmente accaduto ad un italo-americano di origini abruzzesi che, in India, ha deciso di farsi tatuare l’effige della Madonna di Positano come segno di una grazia ricevuta.