Istituto Alberghiero di Maiori. I genitori e gli alunni chiedono la riconferma della preside Hutter

Maiori. I genitori e gli alunni dell’istituto alberghiero “Pantaleone Comite” chiedono a gran voce la riconferma della preside Solange Sabina Sonia Hutter anche per il nuovo anno scolastico. La dirigente scolastica è molto amata grazie alla sua indubbia professionalità, ma soprattutto grazie alla sua disponibilità e sensibilità nei confronti dei problemi dei ragazzi. Proprio gli studenti sottolineano come la preside abbia spesso affrontato insieme a loro diverse problematiche, anche molto delicate, riuscendo sempre ha trovare la giusta soluzione. Il suo atteggiamento severo nasconde un grande cuore e riesce ad instaurare con i ragazzi un legame molto forte, facendosi rispettare nel suo ruolo istituzionale ma, al contempo, sapendo mostrare anche il suo aspetto materno e comprensivo che aiuta gli studenti a dare sempre il meglio di sé. Insomma, la professoressa Hutter rappresenta per i ragazzi un importante punto di riferimento che nessuno vuole perdere.