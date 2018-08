Ischia. Uomo bloccato dalla polizia per aver usato la foto del selfie per la carta di identità

In un albergo dell’isola l’addetto alla reception, nel momento del check-in ha notato qualcosa di strano nella carta di identità di un cliente e, insospettitosi, ha avvisato la Polizia. Gli agenti del locale commissariato si sono immediatamente recati presso la struttura ricettiva ed hanno visionato il documento di riconoscimento che, effettivamente, presenta un’anomalia. La foto utilizzata, infatti, era quella di un selfie comprensivo di panorama. Una cosa assolutamente vietata in quanto nelle foto destinate alle carte di identità non è consentito immortalare niente altro che il viso del soggetto e non è consentita la presenza di altri particolari. I poliziotti hanno, quindi, bloccato il proprietario del documento, un 52enne della provincia di Foggia che, dopo aver fatto un bagno in piscina, stava rientrando in camera e si è stupito della presenza delle forze dell’ordine. Quando gli agenti gli hanno spiegato la situazione lui ha confessato che la foto della carta di identità era stata scattata cinque anni prima e non gli piaceva più, per questo aveva deciso di scattarsi un selfie e non pensava assolutamente di commettere un reato. Ora l’uomo dovrà rispondere di possesso di documento di identificazione falso.