Ischia. Terremoto a Casamicciola, cittadinanza onoraria al Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli

Il sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna, ha annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli in quanto “per un anno, a partire dal terremoto del 21 agosto, è stato un vero e proprio punto di riferimento. Manifestando disponibilità in ogni momento e, insieme alla riconosciuta professionalità, anche umanità e senso di disponibilità straordinari”. Le chiavi della città saranno consegnate il prossimo 21 agosto, quando Borrelli sarà sull’isola in occasione dell’anniversario del sisma, mentre la decisione sarà ratificata nel consiglio comunale convocato per il 17 agosto nel palazzo municipale. Come ricorderemo il sisma provocò due morti a Casamicciola e oltre 2.000 sfollati in tutta l’isola. Ad oggi non è stato ancora avviato il processo di ricostruzione in zona rossa, che sarà coordinato dal neo-commissario di Governo, Carlo Schilardi. Il sindaco di Casamicciola ha poi aggiunto: “Avevamo il desiderio che Borrelli diventasse parte integrante della nostra comunità e il conferimento della cittadinanza vuole essere anche un modo per esprimergli il più sentito ringraziamento”.