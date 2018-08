Ischia. Rissa nella notte di ferragosto in una discoteca del centro

Ischia. All’interno di una nota discoteca del centro è scoppiata una lite proprio nella notte di Ferragosto. Almeno una quindicina le persone coinvolte, tra questi un padre ed un figlio che hanno dovuto far ricorso alle cure del personale medico dell’ospedale “Rizzoli”, i cui medici hanno riscontrato delle ferite lievi e delle contusioni giudicate guaribili in 10 e 5 giorni. I due feriti hanno deciso di non sporgere querela contro chi li ha aggrediti. Ancora non si conosce la dinamica dell’accaduto ma sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno visionando le immagini registrate dal servizio di videosorveglianza presente all’esterno ed all’interno del locale per cercare di stabilire le modalità di quanto avvenuto nella notte e risalire ai colpevoli.