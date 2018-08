Ischia. Nell’anniversario del sisma arriva il commissario per la ricostruzione Carlo Schilardi

Oggi ricorre l’anniversario del terremoto ad Ischia e sull’isola è arrivato il prefetto Carlo Schilardi che, pochi giorni prima di ferragosto, è stato nominato dal governo nuovo commissario per la ricostruzione. Il prefetto Schilardi non è nuovo a certi incarichi; infatti ha già gestito in passato diverse emergenze dovute a calamitò naturali. Il prefetto ha voluto incontrare i cittadini di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, che furono i due comuni ischitani maggiormente colpiti dal sisma. Tra loro ci sono ancora numerosi sfollati ed in tanti hanno chiesto a Schilardi di dare una scolta alla ricostruzione, essendo trascorso un anno nel quale la situazione purtroppo non è cambiata di molto. Ed il prefetto ha ascoltato l’appello assicurando il suo impegno per avviare e portare a buon fine la macchina della ricostruzione e la gestione dei fondi dello Stato.