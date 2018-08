Ischia, lieve scossa di terremoto con epicentro a Casamicciola

Questa mattina alle 10.02 i sismografi hanno registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.5 a Casamicciola Terme, ad Ischia. La popolazione in più punti dell’Isola verde ha avvertito il fenomeno sismico. L’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, come riporta Repubblica ha rilevato la scossa ad una profondità di due chilometri. Grande attenzione è rivolta per la zona rossa, dove sono presenti ancora le macerie del terremoto di un anno fa: il 21 agosto 2017, perirono due persone e altre duemila sono sfollati.