Ischia, disabile multata. Il figlio della donna denuncia l’episodio sui social

Con un lungo ed indignato post scritto su Facebook, Eugenio D’Orio, genetista forense, ha denunciato un grave episodio che ha visto come vittima sua madre, una donna disabile costretta a spostarsi in sedia a rotelle. Di seguito riportiamo il post scritto dal Dott. D’Orio:

“È noto che i disabili, ovvero persone che hanno problematiche fisiche riconosciute dallo stato, hanno gli stessi diritti di tutti i cittadini. Tra questi diritti rientra andare a mare. Mia madre è disabile, come si nota dalla foto di cui sotto. Oggi è stata da me accompagnata al mare, presso l’unico stabilimento balneare attrezzato per persone con disabilità motoria (già questo è disastro per una città che pretende di fare turismo) . Essendo la via della spiaggia totalmente priva di parcheggi invalidi, l’automobile, indispensabile per l’invalida, è stata parcheggiata nelle immediate adiacenze, ovviamente ove non recava fastidio ad alcuno, e con tanto di numero telefonico diretto in caso di necessita. Sulla stessa strada vi erano parcheggiate ulteriori automobili, prive di qualsiasi permesso alla sosta o altro. Al rientro (dopo 2 h) solo la mia autovettura era multata, non le altre. Mi reco al comando vigili urbani spiegando la situazione e il diritto dell ‘invalido quantomeno ad andare nell’ unico stabilimento balneare attrezzato. Lì vengo dagli agenti trattato davvero in toni poco cortesi, nonostante la situazione che stavo portando alla loro attenzione. Pubblico questo post non per i 20€ di multa, bensì per la gravissima lesione dei diritti degli invalidi perpetrata dall’amministrazione dell’isola di Ischia”.