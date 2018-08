Ischia. Denunciato un 29enne per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nascondeva la cocaina in un accendino modificato

Un 29enne, originario di Lacco Ameno, nel pomeriggio di ieri è stato notato dalla Polizia, durante un servizio di controllo in Piazza Trieste, mentre – dopo aver parlato con un giovane – estraeva dal marsupio un oggetto blu. Il giovane, però, accortosi della Polizia ha immediatamente rimesso l’oggetto a posto ed ha tentato di darsi alla fuga. Le forze dell’ordine sono riusciti a bloccarlo e, perquisitolo, hanno ritrovato all’interno del marsupio un accendino blu opportunamente modificato, all’interno del quale era stata nascosta una dose di cocaina. In tasca, inoltre, l’uomo aveva la somma di 65 euro, forse frutto di attività di spaccio. Il 29enne è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.