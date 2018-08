ISCHIA , CONCESSIONI TERMALI A RISCHIO . INCONTRO CON DE LUCA

Dopo l’approvazione da parte del precedente Governo della norma che sanciva l’esclusione delle concessioni termali dall’applicazione della Direttiva Europea Bolkestein, la Regione Campania doveva decidere l’iter da intraprendere per procedere al rinnovo delle stesse, da molti anni in regime di proroga.

Alla luce delle pregresse esperienze negative, il termalismo campano, e ischitano in particolare, era molto preoccupato e desiderava avere certezze, sia per gli investimenti già effettuati sia per i nuovi investimenti necessari all’adeguamento delle strutture alle richieste di un mercato dinamico e altamente concorrenziale.

Un incontro decisivo con il Governatore De Luca, propiziato dal Manager dell’ASL Napoli 2 Nord Dott. Antonio D’Amore, ha permesso di superare tutte le difficoltà ereditate dal passato e ha favorito, grazie anche alla fattiva e continua collaborazione delle scriventi associazioni di categoria, la velocizzazione dell’iter, che si è positivamente concluso con l’approvazione delle linee guida il 2 Agosto.

Le norme relative alle Piccole Utilizzazioni Locali verranno affrontate nei prossimi mesi e siamo certi di poter contare, anche questa volta, sull’azione risoluta e risolutiva del Presidente De Luca, dell’Assessore Marchiello, così come di tutti gli uffici regionali preposti: interventi che riteniamo premessa indispensabile per il raggiungimento di un risultato ugualmente celere e soddisfacente.